JOJ Dakar 2026 : le Japon arrive avec 45 athlètes dans 17 disciplines et officialise ses porte-drapeaux

Le Japon confirme sa mobilisation pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à travers l'envoi d'une délégation forte de 83 membres. Le contingent nippon réunit 45 athlètes, 20 entraîneurs et membres de l'encadrement, ainsi que 18 officiels additionnels pour prendre part à ce rendez-vous sportif international.



Les jeunes représentants sportifs du Japon seront engagés dans 17 disciplines au cours des épreuves. La sélection participera aux compétitions d'athlétisme, d’aviron de mer beach sprints, de badminton, de boxe, de breaking, de cyclisme sur route, d’escrime, de gymnastique artistique, de judo, de lutte de plage, de natation, de rugby à sept, de tennis de table, de tir à l’arc, de triathlon, de volleyball de plage et de wushu taolu.



Le rôle de porte-drapeau de la sélection a été confié au judoka Naito Arai et à la pongiste Miku Matsushima. Les deux athlètes guideront la représentation japonaise lors des cérémonies et rassemblements officiels prévus dans le cadre des Jeux.



L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Takeshi Akamatsu, a reçu l'ensemble de la délégation ce jeudi. Cette rencontre diplomatique a réuni les membres de la « Team Japon » à la veille du démarrage des compétitions sur les différents sites retenus à Dakar.