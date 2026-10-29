Démenti officiel : la Police nationale alerte sur de faux contrôles et recensements à domicile

La Police nationale du Sénégal apporte un démenti officiel concernant la circulation de fausses informations faisant état d'agents effectuant un prétendu recensement de la population à domicile ou des contrôles d'identité au moyen de documents falsifiés aux couleurs du ministère de l'Intérieur. L'institution policière précise que ces avis et procédés ne proviennent d'aucun service du ministère ni des forces de sécurité.



Par la voix du chef de la Division de la communication et des relations publiques, le commissaire de police Mamadou Diouf, l'administration sécuritaire invite la population à faire preuve d'une vigilance accrue et à rejeter l'ensemble de ces publications. Le responsable rappelle la nécessité de se référer exclusivement aux canaux de communication officiels et d'authentifier les actes émis par l'autorité publique.



Une enquête judiciaire a été ouverte par les services compétents dans le but d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette manœuvre désinformatrice.