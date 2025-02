Foot : Neymar révèle avoir refusé le Real Madrid et le Bayern Munich

Invité du podcast Podpah, Neymar a levé le voile sur plusieurs moments clés de sa carrière, notamment les offres prestigieuses qu'il a déclinées et les choix qui ont guidé son parcours.



Entre le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone, la star brésilienne a expliqué pourquoi son cœur l'a toujours dirigé vers la Catalogne. Avant de rejoindre le FC Barcelone en 2013, Neymar a reçu une proposition exceptionnelle du Real Madrid.



Le club madrilène lui offrait une liberté inédite : fixer lui-même son salaire, témoignant de l'intérêt immense que lui portait Florentino Pérez. Pourtant, malgré cette opportunité financière inégalée, le prodige brésilien a choisi le FC Barcelone, attiré par la perspective d'évoluer aux côtés de Lionel Messi.



Neymar a refusé les avances de Guardiola

« L'offre du Real Madrid était un chèque en blanc, ils m'ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais... mais je voulais le Barça avec mon cœur. J'aurais gagné trois fois plus d'argent au Real Madrid. Florentino m'a toujours aimé. Mais Ronaldinho jouait là-bas et je voulais jouer avec Messi », a expliqué Neymar.



Florentino Pérez, président du Real Madrid, n'a jamais caché son admiration pour Neymar. D'après l'attaquant brésilien, le dirigeant madrilène le contactait régulièrement dans l'espoir de l'attirer à Santiago Bernabéu.



Pep Guardiola, alors à la tête du Bayern Munich, a également tenté de s'attacher les services de Neymar. En 2013, l'ancien coach blaugrana est allé jusqu'à lui rendre visite en pleine nuit pour le convaincre de rejoindre son projet, lui promettant de faire de lui le meilleur joueur du monde.



« Il m'a dit qu'il voulait me faire signer et m'emmener avec lui, quel que soit le club où il irait, qu'il ferait de moi le meilleur joueur du monde », a indiqué l'attaquant brésilien.