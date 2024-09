Foot : l’Algérie ne participera pas au CHAN 2025

Algérie ne participera pas à la 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025, tournoi continental réservé aux joueurs locaux. C’est ce qu’a décidé samedi la Fédération algérienne de football (FAF).



« Le bureau fédéral a pris la décision de ne pas participer à cette compétition et de réorienter les efforts et moyens en direction des jeunes catégories, masculines et féminines », a justifié l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel à l’issue de la réunion de son BF en session ordinaire.



Le tournoi en question sera organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, du 1er au 28 février 2025. Les éliminatoires auront lieu entre octobre et décembre 2024.



L’Algérie pourrait être sanctionnée par la CAF



En se référant aux règlements de la CAF concernant la compétition du CHAN, l’instance continentale précise qu’un pays qui se retire avant le tirage au sort des qualifications (comme dans le cas de l’Algérie pour l’édition 2025) devra s’acquitter d’une amende de 2.500 dollars américains.



Par ailleurs, le pays qui se retire de la compétition risque également une interdiction de participer à l’édition suivante du CHAN.



Pour rappel, la FAF avait déjà pris une décision similaire en se retirant avant les qualifications du CHAN 2014 en Afrique du Sud. Ce qui avait entraîné l’exclusion de l’équipe nationale des locaux des qualifications pour l’édition de 2016 au Rwanda.



En outre, il convient de souligner que l’amende s’élève à 5.000 dollars américains en cas de retrait après le tirage au sort des qualifications, et à deux fois ce montant si l’équipe se retire à la veille du début de la compétition. Dans les deux cas, les équipes qui annoncent leur retrait du tournoi risquent l’exclusion de la prochaine édition.