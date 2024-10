Foot : l’Olympique de Marseille serait en négociation avancée avec Paul Pogba

C’est une nouvelle qui a ravi de nombreux fans de football : Paul Pogba sera de retour bien plus rapidement que prévu. Initialement suspendu pour dopage, la “Pioche” était censé être éloignée des terrains pendant 4 ans. Pourtant, la dernière annonce a surpris de nombreuses personnes en révélant que la suspension avait été réduite. L’un des joueurs les plus emblématiques de l’équipe de France s’apprête donc à faire son retour sur nos terrains préférés.



Sous contrat avec la Juventus, l’avenir du Français ne devrait toutefois pas s’écrire du côté de Turin. En effet, les deux parties travaillent actuellement sur une résiliation de contrat, Paul Pogba envisageant son avenir dans un tout nouveau projet.



L’objectif du natif de Lagny-sur-Marne est clair : retrouver l’équipe de France. Avec les retraites d’Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Olivier Giroud et Raphaël Varane, un nouveau cycle est en train de s’amorcer. Pourtant, Paul Pogba veut revenir et être capable de participer à la prochaine Coupe du Monde. Connaissant le niveau de la “Pioche” lors des tournois internationaux, cela ne peut qu’être bénéfique avec la nouvelle génération. Pour cela, Pogba devra trouver un club où il pourra jouer et démontrer ses capacités.



D’après le journaliste Malick Traoré, l’Olympique de Marseille serait en négociation avec le champion du monde 2018 pour une signature dès janvier 2025.



Durant sa carrière professionnelle, Paul Pogba n’a jamais joué dans un club français. Tout d’abord formé par le Havre AC, il s’est rapidement envolé du côté de l’Angleterre à Manchester United. Par la suite, ça sera avec la Juventus et de nouveau les Red Devils que Paul Pogba portera le maillot.



Pour l’OM, ça sera une très belle pioche de recruter librement Paul Pogba. Après avoir réussi à recruter Adrien Rabiot, les Phocéens ont l’air d’avoir toujours faim de nouvelles stars. Un milieu de terrain Rabiot – Pogba devrait faire chavirer le coeur des supporters du Vélodrome.



Grâce à son entente avec Mehdi Benatia, les négociations pourraient être davantage facile pour le club Marseillais. De plus, un ancien joueur de l’OM tout aussi proche du conseiller sportif, Patrice Evra, avait déjà mentionné l’idée que Pogba pourrait jouer pour le club marseillais. Désormais, tout est une question de temps pour une eventuelle officialisation.