Amical Brésil-Sénégal : le onze de départ des "Lions" avec Ismaïl Jakobs et Antoine Mendy

Sur les côtés, Ismail Jakobs occupera le flanc gauche tandis qu’Antoine Mendy a été préféré pour le poste de latéral droit. La charnière centrale reste inchangée, avec le capitaine Kalidou Koulibaly aux côtés de Moussa Niakhaté.

Dans l’entrejeu, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye et Idrissa Gana Gueye formeront le trio du milieu. En attaque, Pape Thiaw mise sur Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pour animer le front offensif.

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ du Sénégal pour le match amical contre le Brésil, prévu ce samedi à Londres à 16h00 GMT. Édouard Mendy débutera dans les buts.