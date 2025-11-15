Mi-temps à l’Emirates : le Sénégal débordé, le Brésil mène 2–0

Portés par un quatuor offensif percutant Vinicius, Rodrygo, Cunha et Estevão, les Brésiliens ont constamment mis sous pression la défense sénégalaise. C’est d’ailleurs Estevão qui a ouvert le score à la 27ᵉ minute, récompensant la supériorité technique et collective de son équipe.

Casemiro a ensuite doublé la mise à la 39ᵉ minute, profitant d’un coup franc botté par Estevão pour tromper Mendy d’une frappe.

Le Sénégal s’est malgré tout procuré deux grosses occasions juste avant la pause, à la 44ᵉ minute, grâce à Pape Gueye et Ismaïla Sarr, mais le gardien brésilien s’est montré impérial.

Une première période compliquée pour les “Lions”, dépassés par l’intensité et la maîtrise du Brésil version Carlo Ancelotti.

C’est la pause à l’Emirates Stadium de Londres, où le Brésil mène logiquement 2–0 face au Sénégal. La Seleção a largement dominé les débats durant les 45 premières minutes, se créant plusieurs opportunités franches, dont deux frappes venues heurter les montants d’Édouard Mendy.