Nouadhibou : 224 migrants, dont 75 Sénégalais, interceptés par les garde-côtes mauritaniens

Les garde-côtes mauritaniens ont intercepté dans la nuit de lundi à mardi une embarcation partie de Gambie et transportant plus de 220 migrants en route vers les îles Canaries. Le bateau est tombé en panne en mer au large du port de Nouadhibou, selon un correspondant de Sahara 24.
Au total, 224 personnes ont été secourues, d’après les informations recueillies par le correspondant de Sahara 24. Vingt d’entre elles, affaiblies après avoir perdu l’essentiel de leurs vivres en mer, ont été transférées vers un centre de soins sous la supervision du Croissant-Rouge mauritanien.
La même source renseigne que l’embarcation avait quitté la côte gambienne avec à son bord 75 Sénégalais, 135 Gambiens et 17 Guinéens de Conakry, tous engagés dans une tentative de rejoindre clandestinement l’archipel espagnol.
Ces derniers mois, Nouadhibou a connu une augmentation significative des tentatives de passage vers l'archipel espagnol, les autorités mauritaniennes parvenant à intercepter plusieurs groupes de migrants avant de les expulser vers leurs pays d'origine.
