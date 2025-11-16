Le SM Caen des Mbappé s’est encore ridiculisé

S’il est fort probable que ce message ait été posté par quelqu’un de l’entourage de l’attaquant et non par le joueur lui-même, il n’a clairement pas arrangé les choses auprès des supporters caennais, clairement du côté d’Orelsan. Il faut dire qu’après la relégation de la Ligue 2 au National l’été dernier, l’écurie normande est encore en pleine galère, pointant à une triste dixième place au classement du National. Très décevant pour un club qui aurait logiquement dû jouer les premiers rôles compte tenu de son statut. Et les Mbappé sont sans surprise pointés du doigt.



Les supporters en colère

Et samedi soir, quelques jours après l’annonce d’un plan social et le licenciement de 16 salariés, nouvelle humiliation pour Caen. Les hommes de Maxime D’Ornano ont ainsi pris la porte dès le 7e tour de Coupe de France contre le FC Bayeux, équipe de… Régional 1. « Je n’avais pas imaginé ça. Mais je n’avais pas imaginé notre comportement, surtout. On s’était prévenu. On avait été prévenu. Si on triche avec le foot, on est puni. On a triché avec le foot. On n’a pas remporté nos duels, pour commencer. Face à un adversaire aussi valeureux que Bayeux, avec des qualités, dans un environnement qu’on connaissait, on s’est fait punir parce qu’on a triché », a lancé le coach après le match.



Une défaite 3-2 qui a logiquement rendu fous de rage les supporters caennais présents au stade. Certains ont même tenté d’entrer dans les couloirs pour rejoindre les vestiaires et demander des comptes aux joueurs comme l’indique Ouest-France. Les joueurs ont même dû être évacués du stade, puis escortés par la gendarmerie jusqu’à Caen. Au stade d’Ornano, où le bus a déposé les joueurs pour qu’ils rentrent chez eux, un dispositif de police était aussi présent pour tenter de dissiper les tensions, puisque des supporters étaient là pour accueillir les joueurs. Une situation très tendue donc qui ne va clairement pas arranger les choses pour les Mbappé…