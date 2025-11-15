Amical Brésil-Sénégal : le onze de départ de la Seleção dévoilé

Carlo Ancelotti a dévoilé le onze de départ de la Seleção.

Composition officielle du Brésil :

Ēderson, Eder Militāo, Marquinhos, Gabriel Magalhāes, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarāes, Estēvāo, Matheus Cunha, Rodrygo, Vinicius Jr.

Le Sénégal et le Brésil s’affrontent ce samedi 15 novembre 2025 à 16h00 GMT à l’Emirates Stadium de Londres dans le cadre de la trêve internationale. Une affiche de prestige qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des deux sélections avant les grandes échéances à venir.