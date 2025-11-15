Réseau social
Amical Brésil-Sénégal : le onze de départ de la Seleção dévoilé
Le Sénégal et le Brésil s’affrontent ce samedi 15 novembre 2025 à 16h00 GMT à l’Emirates Stadium de Londres dans le cadre de la trêve internationale. Une affiche de prestige qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des deux sélections avant les grandes échéances à venir.
 
Carlo Ancelotti a dévoilé le onze de départ de la Seleção. 
 
Composition officielle du Brésil :
 
Ēderson, Eder Militāo, Marquinhos, Gabriel Magalhāes, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarāes, Estēvāo, Matheus Cunha, Rodrygo, Vinicius Jr.
 
Moussa Ndongo

Samedi 15 Novembre 2025 - 16:46


