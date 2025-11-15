Réseau social
Amical : le Sénégal chute 2-0 face au Brésil, fin de 26 matchs d’invincibilité



Le Sénégal s’incline 2-0 face au Brésil ce samedi à l’Emirates Stadium de Londres, mettant fin à une série d’invincibilité de 26 matchs. Il s’agit de la première défaite des “Lions” sous l’ère Pape Thiaw. 
 
Estevão a ouvert le score à la 27ᵉ minute, récompensant la supériorité technique et collective des Brésiliens. Casemiro a ensuite doublé la mise à la 39ᵉ minute, profitant d’un coup franc botté par Estevão pour tromper Édouard Mendy d’une frappe précise.
 
Le Sénégal a montré un léger sursaut en deuxième mi-temps avec l’entrée de Nicolas Jackson, se créant quelques occasions. Iliman a notamment touché le montant d’Ederson dès le début de cette période.
 
Les “Lions” affronteront le Kenya lors de leur deuxième match amical le 18 novembre à 15h00 GMT, au Mardan Sports Complex d’Antalya, en Turquie.
 
 
 
