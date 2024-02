Foot : les jumeaux Hassan nommés à la tête de la sélection égyptienne

L’Égyptien Hossam Hassan a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, ce mardi 6 février 2024, après le départ du Portugais Rui Vitoria.

Son frère jumeau Ibrahim Hassan est lui, nommé nouveau directeur technique de l’équipe nationale et assistera donc son frère dans cette tâche.



Avant d’embarquer à la tête des Pharaons, éliminés en huitièmes de finale de la CAN 2023, Hossam Hassan a officié dans de nombreux clubs égyptiens en tant que coach. Il a déjà dirigé l’équipe nationale de Jordanie.

Hossam Hassan est le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons d’Égypte avec 69 buts en 176 sélections.



Âgé de 57 ans, l’homme aux trois CAN (1986, 1998, 2006), par ailleurs meilleur buteur de la CAN Burkina 1998 avec 7 buts (à égalité avec le Sud-Africain Bendedict McCarthy), aura pour lourde tâche de qualifier les Pharaons à la CAN Maroc 2025 et à la Coupe du Monde 2026.



Lors de cette CAN 98, Hossam Hassan et ses coéquipiers avaient éliminés les Étalons du Burkina en demi-finale, après s’être imposés 2-0 grâce à un doublé de ce même Hossam Hassan.



Pour rappel, pour les éliminatoires du Mondial 2026, l’Égypte est logé dans le même groupe que les Étalons du Burkina Faso. Après les deux premières journées, les Pharaons d’Égypte trônent en tête de ce groupe A avec 6 points+8. Ils sont suivis du Burkina Faso avec 4 points +3, de la Guinée Bissau avec 4 points +1, de la Sierra-Leone avec 1 point -2, de l’Éthiopie avec 1 point-3 et de Djibouti avec 0 point-7.