Football : Lionel Messi marque le but le plus rapide de sa carrière face à l’Australie

Lionel Messi a inscrit un superbe but en match amical face à l’Australie ce jeudi. Il a ouvert le score après 1 minute et 19 secondes de jeu seulement.



À Pékin Lionel Messi fait encore grimper sa cote de popularité auprès des Chinois. Accueillie par une foule immense à l’aéroport samedi dernier, la Pulga revêtait le maillot argentin ce jeudi pour affronter l’Australie en match amical. Il n’a pas traîné à enflammer le Stade des travailleurs, où 68 000 spectateurs sont venus admirer l’Albiceleste.



Après seulement 1 minute 19, il a éliminé un défenseur australien et s’est mis en position de frappe aux abords de la surface de réparation. Le gardien des Socceroos n’a rien pu faire. Il s’agit du but le plus rapide de la carrière de l’argentin, informe Le Parisien.



L’attaquant du PSG, qui quittera le club libre le 30 juin, avait inscrit le précédent but le plus rapide de sa carrière contre Chelsea en Ligue des Champions le 14 mars 2018. Il avait scoré après 2 minutes et 9 secondes.



En sélection sa réalisation la plus rapide remontait à 2014 face au Nigeria. Il avait marqué après 2 minutes 46 de jeu.



La sélection championne du monde, qui l’a emporté 2-0, poursuivra sa tournée en Asie avec un match contre l’Indonésie, à Jakarta, le 19 juin. Mais sans Messi qui est désormais en vacances.