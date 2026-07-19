Football allemand : Jürgen Klopp annoncé à la tête de la Mannschaft

D’après des informations relayées par beIN SPORTS France, Jürgen Klopp va prendre les rênes de la sélection allemande. L’entraîneur de 58 ans s’apprête à signer un contrat jusqu’en 2030 et son arrivée devrait être officialisée ce vendredi. Un choix fort pour la fédération qui mise sur un technicien charismatique pour redonner de l’élan à la Mannschaft après des années en demi-teinte.



Avant de relever ce défi national, Klopp s’est déjà illustré sur les plus grandes scènes européennes. Il a d’abord marqué l’histoire du Borussia Dortmund entre 2008 et 2015, où il a remporté deux titres de Bundesliga et mené le club en finale de Ligue des Champions en 2013. Puis il a connu la consécration à Liverpool de 2015 à 2024, avec une Ligue des Champions en 2019 et un titre de Premier League en 2020 qui a mis fin à 30 ans d’attente pour les Reds. Reconnu pour sa capacité à fédérer un groupe, l’ancien coach de Mayence va désormais tenter de transposer son énergie et son exigence au service de l’Allemagne.