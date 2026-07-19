Football allemand : Jürgen Klopp annoncé à la tête de la Mannschaft

D’après des informations relayées par beIN SPORTS France, Jürgen Klopp va prendre les rênes de la sélection allemande. L’entraîneur de 58 ans s’apprête à signer un contrat jusqu’en 2030 et son arrivée devrait être officialisée ce vendredi. Un choix fort pour la fédération qui mise sur un technicien charismatique pour redonner de l’élan à la Mannschaft après des années en demi-teinte.
Avant de relever ce défi national, Klopp s’est déjà illustré sur les plus grandes scènes européennes. Il a d’abord marqué l’histoire du Borussia Dortmund entre 2008 et 2015, où il a remporté deux titres de Bundesliga et mené le club en finale de Ligue des Champions en 2013. Puis il a connu la consécration à Liverpool de 2015 à 2024, avec une Ligue des Champions en 2019 et un titre de Premier League en 2020 qui a mis fin à 30 ans d’attente pour les Reds. Reconnu pour sa capacité à fédérer un groupe, l’ancien coach de Mayence va désormais tenter de transposer son énergie et son exigence au service de l’Allemagne.
Avant de relever ce défi national, Klopp s’est déjà illustré sur les plus grandes scènes européennes. Il a d’abord marqué l’histoire du Borussia Dortmund entre 2008 et 2015, où il a remporté deux titres de Bundesliga et mené le club en finale de Ligue des Champions en 2013. Puis il a connu la consécration à Liverpool de 2015 à 2024, avec une Ligue des Champions en 2019 et un titre de Premier League en 2020 qui a mis fin à 30 ans d’attente pour les Reds. Reconnu pour sa capacité à fédérer un groupe, l’ancien coach de Mayence va désormais tenter de transposer son énergie et son exigence au service de l’Allemagne.
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