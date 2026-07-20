Lionel Messi inconsolable après la défaite en finale de la Coupe du monde : « La douleur est immense…»

En larmes après la finale de Coupe du Monde perdue par l’Argentine contre l’Espagne (0-1), Lionel Messi était inconsolable, conscient qu’il vivait sans doute son dernier Mondial sous les couleurs albiceleste. Le numéro 10 argentin est d’ailleurs toujours marqué par cette défaite, il a exprimé sa peine sur son compte Instagram, ce lundi.



«La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser. Mais je garde aussi en mémoire tout ce qu’il y a eu de beau… Ces matchs que nous avons renversés en donnant tout ce que nous avions et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, le soutien de tout un pays qui, associé au travail et aux efforts de ce groupe, nous a permis de figurer, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde. Aujourd’hui, il est difficile de mesurer à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du Monde », a écrit le champion du monde 2022.



La Pulga a félicité l'Espagne pour son sacre. « Un grand merci du fond du cœur pour chaque message de soutien et chaque message d’encouragement. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à être tous ensemble, partageant l’immense fierté d’être Argentins. Je tiens également à féliciter l’Espagne pour son titre de championne ».