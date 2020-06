Football et Racisme: Il faut aller au-delà de la dénonciation en exigeant des postes de décision (Opinion)

Ça bouge jusque dans la très traditionnelle et conservatrice Angleterre de sa Majesté. A la faveur de l’abominable mort de G. Floyd et de la mondialisation du mouvement de protestation, les sportifs se sont prononcés. Certains se sont contentés d’une condamnation verbale, d’autres ont manifestés, d’autres comme Yannick Noah ont déploré l’absence des sportifs blancs dans les protestations.

Pour moi, la palme est revenu à l’international de football anglais, attaquant de Manchester city Raheem sterling qui a estimé que : « les meilleurs rôles d'entraîneur que Steven Gerrard et Frank Lampard ont obtenus par rapport à Sol Campbell et Ashley Cole mettent en évidence le racisme profondément enraciné dans le football anglais ». Il a par la suite appelé à « l'égalité des chances pour les Noirs dans le football » en se joignant aux appels au changement dans la société et, dans son cas, dans l'industrie du football.



A l’observation du monde du football de haut niveau, on est obligé de constater qu’il n’y a pas d’entraineur noir. Outre ce que Sterling dit de son pays, il y a lieu de constater qu’en France, c’est quasiment la même chose. Laurent Blanc et Didier Deschamps ont eu un boulevard dont n’ont pas forcément bénéficié Thierry Henry et Patrick Vieyra. En Afrique, les sélections nationales sont entre les mains de ceux qu’on appelle « sorciers blancs ».



Je crois qu’il est temps d’appeler et de militer pour l’égalité des chances pour les noirs dans le football. Ils doivent prendre des postes d’entraineurs et de manager dans les grands championnats des pays où ils se sont illustrés en tant que joueurs… Mon avis est que c’est pour bientôt quand on suit le débat en Angleterre. Merci à Sterling qui fait bouger les lignes par son courage.



En tout état de cause, cette image dans laquelle on voit le sénégalais Aliou Cissé apparaitre (à l’extrême gauche) comme le seul entraineur noir dans une phase de coupe du Monde de football doit disparaitre parce que ne faisant pas honneur aux valeurs football lui-même.



Par Prof Abdoulaye SAKHO. Directeur fondateur Master Droit et Economie du Sport EDGE/CRES.