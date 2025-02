Football : l'État du Sénégal se désengage de la prise en charge des compétitions africaines interclubs

L'État du Sénégal a annoncé son désengagement concernant la prise en charge des compétitions africaines interclubs. Selon une note officielle parvenue à PressAfrik, l'État a décidé de réorienter les ressources budgétaires vers le financement des équipes nationales, excluant désormais les clubs sénégalais des charges liées aux compétitions africaines.



"Au regard des nouvelles orientations relatives à la gestion des compétitions internationales, les ressources budgétaires seront exclusivement destinées à la prise en charge de nos différentes équipes nationales et, par conséquent, les charges des clubs relatives aux compétitions africaines interclubs ne seront plus supportées par l'État", peut-on lire dans le document officiel. Cette annonce fait suite à un courrier officiel daté du 07 février 2025, signé par Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et adressé à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) ainsi qu'à trois autres fédérations nationales concernées.