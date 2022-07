Football : la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire aura lieu en janvier/février 2024

Le Sud-Africain a invoqué le climat en Côte d’Ivoire pour justifier ce décalage. Le patron du foot africain a en revanche assuré que les préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne sont pas en cause. « Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d’Ivoire, avec d’excellents progrès. Le principal problème ici est fondamentalement la pluie, le climat. C’est la seule et unique raison pour laquelle le Comité exécutif de la CAF de déplacer la CAN en Côte d’Ivoire en janvier/février 2024 ».

RFI

La Confédération africaine de football (CAF) a pris la décision attendue d’organiser la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) en janvier/février 2024 plutôt qu’en juin/juillet 2023. Son président Patrice Motsepe l’a annoncé à l’issue d’une réunion du Comité exécutif (ComEx) organisée en marge de la CAN 2022 féminine, ce 3 juillet à Rabat.