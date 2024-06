Football : le Trophée des champions 2025 se déroulera en Afrique

Le Trophée des Champions devrait se disputer en République démocratique du Congo en 2025, sous la forme d’un format Final Four, comme l’a validé la Ligue de Football Professionnel (LFP). Quant à l’édition 2024, elle sera bien assurée en Chine, le 8 août, où elle opposera le PSG à Monaco.



Le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Vincent Labrune, a révélé que le Trophée des Champions 2025 se jouerait normalement en Afrique, en République démocratique du Congo (RDC), comme l’a relayé L’Equipe, ce vendredi 7 juin. La LFP a aussi validé lors de son conseil d’administration, mercredi 5 juin, la tenue du Trophée des Champions 2024 en Chine, à Pékin, le 8 août.



Un nouveau format à quatre équipes en 2025



Cette rencontre oppose traditionnellement le vainqueur de la Ligue 1 au vainqueur de la dernière Coupe de France. Le PSG ayant amassé les deux trophées en 2024, c’est le deuxième de Ligue 1, l’AS Monaco, qui se présentera à Pékin pour défier les Parisiens.



En 2025, toutefois, le Trophée des Champions ne devrait plus réunir uniquement deux équipes, mais quatre. La LFP a en effet approuvé le format du Final Four, qui devrait être lancé en République démocratique du Congo. Les 2e et 3e de Ligue 1 feraient alors partie de l’aventure, en plus du champion de France et du vainqueur de la Coupe de France.



Enfin, les deux demi-finales et la finale de ce mini-tournoi pourraient se tenir en hiver.