Football : les amis de Pape Diouf lui rendent hommage le 3 avril

Le vendredi 3 avril, une journée spéciale sera organisée pour honorer la mémoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, disparu en mars 2020 à Dakar. Cet événement est un hommage rendu par ses amis, proches, ainsi que toutes celles et ceux qui ont croisé son chemin tout au long de sa carrière.



Pape Diouf, figure emblématique du football français, a dirigé l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, une période durant laquelle il a marqué l’histoire du club. Sous sa présidence, l'OM a connu un renouveau, réussissant à sortir de la tourmente et à retrouver son prestige. C'est lui qui a supervisé des recrutements stratégiques, contribuant à redonner à l’équipe phocéenne une stature compétitive en France et sur la scène européenne.



L'hommage du 3 avril offrira l'occasion de revenir sur l'impact profond de Pape Diouf, tant en tant que dirigeant qu'en tant qu'homme.