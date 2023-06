Football : une affaire de détournement de 10 millions FCFA secoue le « 12e Gaindé »

Une histoire de détournement de fonds secoue le « 12e Gaindé » du football. En cause: une somme de 10 millions de Fcfa offerte par la Président aux supporters après la finale des U17 remportée par le Sénégal. Le comité directeur du 12e Gaindé » qui n'a pas vu la couleur de l'argent a suspendu quatre (4) de ses responsables qui étaient présents à la cérémonie.



« Considérant le rapport de la commission des finances; considérant le rapport de la commission éthique; considérant que les sieurs sus cités (ndlr, Libération n'a pas réussi à les joindre) n'ont pas daigné déférer aux convocations pour audition; considérant la sommation de remboursement adressée aux sieurs sus cités sans suite, décide après discussion: de suspendre jusqu'à comparution et décision à intervenir les sieurs sus cités et dégage toute sa responsabilité quant à leurs agissements », peut-on lire dans la décision obtenue par Libération.