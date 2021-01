FootlocalSn - 4éme journée Ligue 2: La Linguère reprend les commendes

Grâce à une réalisation de Mouhamed Rassoul Bâ, la Linguère de St-Louis est venue à bout de Thiès FC, au stade Lat Dior, hier, lundi 25 janvier 2021 en clôture de la 4ème journée de Ligue 2. Avec ce succès, les Nordistes délogent EJ Fatick de la place de leader et s’installent en tête du classement avec 2 points d’avance sur les Fatickois.



La bonne affaire de ce 4ème tour est donc à mettre à l’actif de la Linguère, seule équipe parmi le trio de tête au sortir de la 3ème journée, à avoir remporté son match. Keur Madior et Amitié Thiès avaient perdu dimanche, respectivement face à la Sonacos et à l’US Ouakam. Ce qui avait permis à l’EJ Fatick, victorieuse de Guédiawaye FC de s’emparer de la place de leader. Voilà donc que la Linguère lui chipe le fauteuil.



Tous les résultats de la 4ème journée : Thiès FC – Linguère 0 – 1 ; US Ouakam – Amitié FC 2 – 0 ; Keur Madior – Sonacos 0 – 1 ; Port – Renaissance 1 – 0 ; EJ Fatick – Guédiawaye FC 2 – 1 ; Duc – Jamono de Fatick 2 – 1 ; Africa PF – Demba Diop FC 0 – 2



Avec LSFP.sn