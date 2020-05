Force Covid-19: Les transporteurs et commerçants remettent 10 millions à Abdoulaye Daouda Diallo et prévoient un soutien à Adama Barrow

L'Association nationale des Transporteurs et Commerçants du Sénégal (ANCTS) a donné ce lundi 04 mai 2020 sa participation dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les transporteurs et commerçants sénégalais ont injecté 10 millions dans le fonds Force-Covid-19. C'était en présence de leur ministre de tutelle Oumar Youm et du ministre du Budget Abdoulaye Daouda Diallo.



Leur porte-parole Mame Diarra Mbaye indique que "dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'ANCTS, après avoir appuyé la Douane sénégalaise d'un lot de matériels d'une valeur de 6 millions de Fcfa, a jugé nécessaire d'apporter sa contribution financière symbolique à l'Etat du Sénégal pour lui permettre de mieux faire face à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Cette contribution est de 10 millions Fcfa".



Mais l'ANCTS ne va pas s'arrêter là. Elle compte également apporter un appui financier à l'Etat gambien dans ce même contexte de lutte contre le Covid-19. "Comme nous évoluons sur l'axe Dakar-Banjul, nous comptons appuyer l'Etat gambien d'un soutien financier et également à nos compatriotes basés là-bas", a affirmé Mame Diarra Mbaye.



Le ministre du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a salué le geste de l'ANCTS avant d'assurer cette contribution sera enregistrée et publiée dans la presse. "Toutes les contributions reçues seront connues de tous les Sénégalais. Et je peux confirmer également que l'utilisation qui sera faite de cet argent sera rendue compte à tous les Sénégalais", a confié le ministre en charge de la collecte des fonds destinés au Force Covid-19.