Force Covid-19: Macky coupe à la source un million de F Cfa des salaires des ministres

Le président de la République, Macky Sall ne lésine pas sur les moyens pour arrêter le Coronavirus qui se propage de jour en jour au Sénégal. Il n’a pas hésité à ponctionner directement un million de F Cfa sur les salaires de ses ministres de ce mois de mars.



En effet, le chef de l’Etat, avait demandé, lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, à ses ministres et aux membres de son gouvernement, de contribuer chacun, à hauteur d’un million au fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force covid-19) .



Selon L’Observateur, Macky Sall n’a pas attendu que les ministres manifestent leur accord. Il a donné instruction, au ministère des Finances et du budget, qui a décidé de payer ce 25 mars 2020, les salaires du mois de mars, de couper directement cette somme sur les salaires.