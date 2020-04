Force Covid-19: l’Union Européenne participe à hauteur de 100 milliards Fcfa

– L’Union européenne (UE) a décidé d’octroyer au Sénégal, un don non remboursable de près de 100 milliards de francs CFA (150 millions d’euros), dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), a appris l’APS.



"Cette pandémie mérite une réponse mondiale et rapide. Elle nous touche nous tous et partout. Nous ne vaincrons cette pandémie, qu’ensemble unis", a indiqué mardi la représentante de l’UE au Sénégal, Irène Mingasson, lors d’une conférence de presse co-animé par vidéo-conférence avec le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott.



Elle a rappelé que cette maladie touche tout le monde et partout. "Nous ne pouvons protéger la santé des uns sans protéger celle des autres et ne vaincrons ce virus que si nous menons la bataille ensemble, et si nous la gagnons à l’échelle mondiale", a-t-elle soutenu.



"La solidarité est donc au cœur de notre combat. Pour surmonter l’urgence sanitaire et ses conséquences tant au niveau économique que social, notre soutien doit être rapide, flexible et nous devons être à l’écoute des besoins et des attentes", a dit Mme Mingasson.



Selon elle, l’Union européenne "est prête à appuyer le gouvernement dans l’exécution de son programme de réponse, dans la droite ligne de ses priorités les plus urgentes et selon les principes de bonne gouvernance et de transparence".



Elle a rappelé que la solidarité avec les pays partenaires de l’Union européenne reste au cœurs de l’action de l’Institution.



"Cette crise nous devons la traverser ensemble. Notre action vise à appuyer les entreprises, et la population vulnérable. Nous nous mobilisons avec nos partenaires pour lutter contre le Covid-19", a-t-elle ajouté.



Le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a assuré que 85 milliards CFA de ce don non remboursable sont un appui budgétaire qui permettra au gouvernement de financer son plan de résilience dans le cadre de la Force-Covid-19.



Selon lui, le reste de ce don non remboursable (15 milliards CFA) sera réorienté dans des projets de développement en cours.



Il a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple sénégalais à l’endroit de l’Union européenne.



M. Hott a salué la parfaite convergence de vue entre le gouvernement sénégalais et ses partenaires de l’Union européenne.



