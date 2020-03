Force covid-19: Et si Macky Sall avait réhabilité Khalifa Sall ?

Le chef de l’Etat a entamé une série de rencontres avec les leaders de l’opposition pour échanger sur la pandémie du covid 19 et des mesures prises par le gouvernement. Ces rencontres sont destinées aux chefs de parti représentés à l’Assemblée nationale. Mais, on remarque que Khalifa Ababacar Sall a été convié à cette séance et a même été parmi les premiers à être reçus avec Idrissa Seck et Malick Gakou.



Et pourtant, Khalifa Sall n’est pas chef de parti. Il a aussi perdu son mandat de député du fait de sa radiation. Même s’il est le leader de Taxawu Senegaal, il faut admettre que cette coalition n’est pas un parti politique encore moins le regroupement de partis politiques. Khalifa Sall revendique urbi et orbi son appartenance au parti socialiste même s’il a été exclu de cette formation politique.



Ainsi, en décidant d’inviter Khalifa Sall à tailler bavette avec lui, le président Macky Sall le réhabilite peut-être sans le savoir. En effet, accusé puis condamné et mis en prison, révoqué de sa fonction de maire et finalement radié de la liste des députés, Khalifa Sall, redevenu citoyen ordinaire, a tout de même été convié comme faisant partie du Landerneau des leaders politiques qui comptent le plus dans ce pays.



Et si cette rencontre servait enfin de déclic pour des retrouvailles politiques entre les deux anciens alliés ? En tout état de cause, si Macky Sall semble avoir gagné en réunissant toute l’opposition significative, Khalifa Sall aussi en tire profit, il est devenu aujourd’hui incontournable dans l’échiquier politique. Une réhabilitation politique et sociale avant l’amnistie ? On est tenté de le croire.