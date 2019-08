Forfaiture sur le projet immobilier au stade Assane Diouf: le collectif pour la défense tire sur Macky Sall

Le Collectif pour la sauvegarde et la réhabilitation du Stade Assane Diouf dénonce une ‘’rocambolesque forfaiture’’ et tire sur Macky Sall. En effet, malgré les promesses et engagements du président de la République, les Chinois seraient de retour sur le site dudit stade pour y ériger leur fameux projet immobilier. De quoi faire sortir de son silence le collectif.



« Le 21 mars 2012, en campagne électorale à Rebeuss, le candidat Macky Sall avait promis aux jeunes de la ville de Dakar de réaffecter, une fois élu, le Stade Assane Diouf à sa vocation initiale. Celle de lui conférer son rôle de cadre d’épanouissement et de promotion de la jeunesse à travers les activités sportives », rappelle le coordonnateur du Collectif, Cheikh Tidiane Niang.



Le collectif se dit scandalisé d’apprendre « le retour des Chinois, préparé en catimini, pour la reprise du projet Kawsara ». Ce qui selon lui, « remet à l’ordre du jour, le sens et la valeur de l’engagement moral de nos autorités et l’importante à accorder aux décisions prises dans un cadre aussi solennel que le Conseil des ministres ».



Attaché à ses principes et soucieux de préserver ce cadre d’épanouissement de la jeunesse, le Collectif demande solennellement au président de la République Macky Sall d'appliquer sa gouvernance vertueuse. Le cas échéant, le collectif se réserve le droit d’user de tous les moyens légaux à sa disposition pour que force reste au droit, livre « Libération ». ​