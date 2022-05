Forte affluence des étudiants au niveau des restaurants : le directeur ndu Coud prend des mesures

La Direction du Centre des Euvres universitaires de Dakar (COUD) dit avoir fait le constat d'une forte affluence au niveau des restaurants universitaires depuis la reprise effective des cours accentuée par l'arrivée massive des nouveaux bacheliers dans tous les établissements de l'UCAD.



Pour pallier cette situation, des mesures ont été prises afin de permettre aux étudiants de se restaurer dans de meilleures conditions. C'est ainsi que le système du deuxième service est mis en place. Selon le Coud dans un communiqué, il se déroule par rotation d'une semaine au niveau des restaurants du grand campus où la demande est plus forte.



En outre, la Direction du COUD porte à la connaissance des étudiants qu'elle a demandé aux repreneurs privés de faire des efforts exceptionnels pour répondre aux besoins jamais égalés des étudiants.



En effet, rien que pour la journée du 11 mai 2022, quatre-vingt-sept-mille-quatre-cent-quatre-vingt (87.480) repas ont été servis, comme indiqué sur le tableau joint en annexe.



Par ailleurs, conscient du nombre sans cesse croissant d'étudiants, et pour anticiper sur l'ouverture prochaine de huit (08) nouveaux pavillons à la grande cité et à la Cité Aline Sitoe DIATTA ex Claudel, la Direction du COUD, en partenariat avec Amsa Realty, s'est lancée dans un projet de construction du plus grand restaurant de l'université en étage (R+1) avec une capacité d'accueil de deux mille cinq cents (2 500) places assises.



La Direction du COUD en appelle à la compréhension des étudiants et rappelle que ce projet de construction de restaurant dont les plans ont été validés de manière participative avec tous les acteurs, y compris les amicales d'étudiants, va être démarré avant la fin de l'année.