Forte démographie et Covid-19: Usine Bène-Tally, sur une bombe pandémique en puissance !

Avant l’heure du début couvre-feu, c’est-à-dire entre 20 h et 23h, cela vaut la peine d’aller s’aventurer à usine Bène Tally. Car ces à ce moment seulement que vous pouvez palper la densité de population et la forte croissance démographique de l’un de ces quartiers les plus populaires de la commune de Biscuiterie. Avant-hier, ce que notre reporter a constaté à usine Bène Tally, aucune presse écrite au monde ne peut le décrire. seule la télévision ou les vidéos peuvent le restituer fidèlement. Tenez ! Pour honorer un rendez-vous au lieu-dit « Robinet Lanssana », un sous-quartier de usine Bène Tally, votre serviteur a emprunté la principale qui traverse cette Chine populaire en miniature.



De l’intersection dite « Garage Coopé » au « Robinet Lanssana », nous avons fait presque 30 minutes pour une distance de moins de 200 mètres. Ce, à cause d’une emprise humaine sur la chaussée entravant la circulation des personnes et des biens. Une scène surréaliste qui nous renvoie à l’’entrée du Petit Train Bleu (PTB) en gare où cours de laquelle voyageurs montant et passagers débarquant se télescopent. Par contre à Bène-Tally, c’est plutôt oisifs, commerçants et résidents qui courent et traversent dans tous les sens. les uns se pressent pour rentrer à temps avant le couvre-feu, les autres pour chercher de quoi manger avant que les étals, les restaurants et les boutiques du coin baissent rideaux. Même l’éblouissement des phares de nombreux véhicules ne parvient pas à repousser les piétons qui débordent du trottoir jusqu’à encombrer la chaussée.



Bien qu’arrivés à destination, nous tournons en rond à la recherche d’un lieu stationnement en bordure de route. Impatient de nous recevoir rapidement avant 22 heures, le doyen O. Guèye, enseignant à la retraite, se désole. « Monsieur, vous avez-vous-même constaté comment le quartier usine Bène Tally est victime d’une démographie anarchique et d’un surpeuplement démesuré. si vous avez du à mal à trouver une place pour vous garer, c’est à cause des nombreux chauffeurs de taxi et de cars rapides habitant Bene Tally. Des conducteurs dont la majorité écrasante sont des locataires ici. Après le travail, ils stationnent n’importe comment ! » s’énerve le vieil enseignant.



Immeuble « Niakhar » !

A vrai dire, usine Bène-Tally fait partie des quartiers à hauts risques de Covid19. De fait, dès l’apparition de la pandémie, ce quartier a enregistré les premiers cas de transmission communautaire à cause de l’extrême densité de sa population. Selon M. Ndiaye, ancien membre du comité directeur de l’Asc Niary Tally mais résidant à usine Bène Tally, ce dernier quartier est en entrain de subir les effets d’une surpopulation démesurée. l’envahissement des locataires précaires et la multiplication des immeubles à location de masse ont transformé usine Bène-Tally en une bombe pandémique en cette période de crise sanitaire « les populations autochtones ne se retrouvent plus dans leur propre quartier où on ne sait plus qui est qui ! la surpopulation de Bene Tally a aggravé la pauvreté, l’insalubrité et l’insécurité avec des immeubles-dortoirs dont personne ne connait les propriétaires » regrette-t-il.



Ces immeubles à habitation de masse nous rappellent un fameux reportage que Le Témoin avait intitulé « usine Bène tally et les marchands de sommeil ». Dans cette édition publiée courant 2010, nous avions fait une incursion dans un immeuble surnommé « Niakhaar » du nom d’une commune de la région de Fatick dont provenaient la plupart des locataires. Un immeuble de quatre étages abritant près de 400 personnes composées en majorité de bonnes domestiques issues des villages Sérères ! Et particulièrement de la commune de Niakhaar.

Dans les chambres de cet immeuble, s’entassent femmes et enfants dans des conditions inhumaines où la promiscuité, le manque d’hygiène et la précarité les exposent à toutes sortes de maladies « Ce genre d’immeubles sont très nombreux à usine Béne-Tally. Ils ont été construits ou transformés par des émigrés dits Sarakholés qui ne prennent jamais en compte les conditions de vie des locataires. Pour un palier, ils mettent 20 chambres et une seule toilette commune. Dans quel pays sommes-nous ? Au pays de l’anarchie, évidemment ! » s’étrangle cet ancien membre d’un mouvement associatif de Bène tally. puis, il nous renvoie au sous-quartier « Robinet Lansana » où s’offre à nos yeux ébahis la scène d’une foule impacte et indescriptible à l’heure du couvre-feu prévue à 23 heures « A cette heure-là, usine Bène Tally ressemble à un gigantesque marché de nuit où hommes, femmes et enfants se faufilent parmi les stands des petits vendeurs, gargotiers et les marchands tabliers ainsi que les véhicules et scooters. Certes, la croissance démographique peut être un facteur de développement économique comme la Chine l’a prouvé. Mais dans le domaine social, la surpopulation est un facteur de risques et de propagation de virus comme la Covid19.»



Hélas ! usine Bène Tally qui jadis était un quartier chaleureux et accueillant où il faisait bon vivre et habiter, est aujourd’hui victime de sa forte démographie. Au grand bonheur des marchands de sommeil !



Le Témoin