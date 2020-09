Fortes pluies à Dakar: un homme meurt dans l’affaissement d’un mur à Cambérène

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et ses environs, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre, ont fait une victime et des dégâts matériels à Cambérène. Un homme a perdu la vie suite à l’effondrement du mur de clôture de sa maison.



Il est décédé sur le coup, rapporte la Rfm qui informe que les populations de cette zone n’ont pas pu fermer l’œil de la nuit. Elles déplorent les inondations dans leur cité et lancent un cri de cœur.



« Cette nuit, un de nos frères a perdu la vie suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues hier (mardi) sur Cambérène occasionnant des inondations dans tout le périmètre du village. Le mur de clôture de leur maison s‘est affaissé sur lui, suite à une montée très rapide et incontrôlable de l’eau », a déclaré un des habitants de la localité.



À l’en croire, Cambérène a des problèmes d’assainissement depuis 1994, et chaque année les populations vivent la même situation. « Nous demandons à l’Etat et aux autorités locales de prendre leurs responsabilités », a-t-il lancé.