Enseignement : Le CEDS réplique et exige son retrait de la liste

Le Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Dakar conteste vivement son inscription sur la « Liste noire N° 1 » publiée le 2 octobre 2026 par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal.

Dans un communiqué officiel publié dès le lendemain, l'institution dénonce son assimilation à des « opérateurs frauduleux » et rejette catégoriquement l'affirmation selon laquelle elle ne serait pas reconnue ou pas autorisée à délivrer des diplômes de doctorat.

Haussant le ton, la présidence du Conseil d’orientation stratégique du CEDS exige le retrait immédiat de son nom de cette liste en raison des « conséquences particulièrement graves » subies par ses auditeurs et partenaires.

Pour sa défense, l'organisation rappelle qu'elle n'est pas un simple établissement d'enseignement privé, mais une « organisation internationale à vocation académique » bénéficiant d'un accord de siège et d'immunités diplomatiques au Sénégal depuis 1999.

La direction souligne qu'elle détient un « agrément définitif » depuis 2016, lequel « couvre toutes les formations de l’établissement autorisées par le ministère de la Licence au Doctorat ». Elle pointe du doigt une « différence de traitement paradoxale » de la part des autorités, qui ne contestent pas ses diplômes de Licence et de Master, mais s'opposent uniquement au Doctorat.

Face à ce qu’il qualifie d'« inscription erronée », le CEDS de Dakar s’inquiète de l'impact sur le « rayonnement diplomatique » du Sénégal et sur la réputation des milliers de hauts fonctionnaires, ministres et officiers formés sur ses bancs en 26 ans d'existence.

Tout en se disant pleinement mobilisée pour « défendre les droits et l’honneur de l’institution », la direction se veut rassurante envers ses étudiants actuels et se dit « disponible pour engager avec les autorités compétentes un dialogue sérieux, respectueux et constructif » afin de dénouer cette crise.