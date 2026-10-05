Inondations à Dakar : plusieurs quartiers submergés, l’hôpital Philippe Maguilen Senghor envahis par les eaux

Les fortes pluies enregistrées ce dimanche 4 octobre 2026 ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs zones de Dakar et de sa banlieue. Du rond-point Liberté 6 à Grand-Yoff, en passant par les Parcelles Assainies, Yoff, Grand-Médine, Yeumbeul, Mbao, Guinaw Rail et Keur Massar, plusieurs secteurs sont fortement touchés.



À Yoff, l’hôpital Philippe Maguilen Senghor est une nouvelle fois confronté aux conséquences des fortes pluies. Les eaux ont envahi l’accueil, certaines salles d’hospitalisation ainsi que plusieurs services de l’établissement. Des dégâts matériels ont également été signalés.



Plusieurs quartiers de la banlieue sous les eaux



Dans la banlieue dakaroise, les précipitations ont entraîné d’importantes accumulations d’eau dans plusieurs quartiers. À Mbao, 72 mm de pluie ont été enregistrés, provoquant l’inondation de plusieurs artères.



La situation est également difficile à Keur Massar et à Guinaw Rail, où plusieurs quartiers sont fortement touchés. Des écoles et des axes routiers se retrouvent sous les eaux à Keur Massar.



Les difficultés liées au pompage et à l’évacuation des eaux contribuent à aggraver la situation dans certains secteurs.



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce la persistance des activités pluvio-orageuses au cours de la nuit, avec une poursuite des pluies jusqu’à lundi matin.



Les zones concernées comprennent notamment Dakar, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Cap-Skirring.



Dans ses précédentes prévisions, l’ANACIM avait déjà annoncé le retour des pluies et des orages sur plusieurs régions du Sénégal entre le 2 et le 6 octobre 2026.