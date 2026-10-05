Décès de Cheikh Hamidou Kane : le Premier ministre présente les condoléances de la Nation

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lo, accompagné d’une délégation gouvernementale, a pris part à l’hôpital de Fann à la cérémonie de levée du corps de l’écrivain Cheikh Hamidou Kane, décédé ce dimanche 4 octobre 2026 à Dakar.
À cette occasion, le chef du gouvernement a transmis à la famille du défunt les condoléances du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celles de la nation sénégalaise.
« Au nom du chef de l’État, je voudrais présenter à toute la famille les condoléances de la nation sénégalaise. Il ne manquera pas à son retour de voyage de venir témoigner sa compassion à la famille puisque nous avons perdu un grand homme », a déclaré Ahmadou Alhaminou M. Lo.
Le Premier ministre s’est également incliné devant la mémoire de l’écrivain, dont la disparition marque le monde littéraire sénégalais.
Cheikh Hamidou Kane est notamment connu pour son œuvre emblématique « L’Aventure ambiguë », publiée en 1961 et considérée comme l’un des grands classiques de la littérature africaine.
À travers son œuvre et sa pensée, l’écrivain a marqué plusieurs générations de lecteurs et d’intellectuels.
À cette occasion, le chef du gouvernement a transmis à la famille du défunt les condoléances du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celles de la nation sénégalaise.
« Au nom du chef de l’État, je voudrais présenter à toute la famille les condoléances de la nation sénégalaise. Il ne manquera pas à son retour de voyage de venir témoigner sa compassion à la famille puisque nous avons perdu un grand homme », a déclaré Ahmadou Alhaminou M. Lo.
Le Premier ministre s’est également incliné devant la mémoire de l’écrivain, dont la disparition marque le monde littéraire sénégalais.
Cheikh Hamidou Kane est notamment connu pour son œuvre emblématique « L’Aventure ambiguë », publiée en 1961 et considérée comme l’un des grands classiques de la littérature africaine.
À travers son œuvre et sa pensée, l’écrivain a marqué plusieurs générations de lecteurs et d’intellectuels.
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