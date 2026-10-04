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Programme doctoral de l'UPEACE au Sénégal : Le CISPAIX lève toute confusion



Programme doctoral de l'UPEACE au Sénégal : Le CISPAIX lève toute confusion
Le Centre africain d’intelligence stratégique (CISPAIX) clarifie la situation du programme doctoral de l’Université pour la Paix (UPEACE) au Sénégal. Dans un communiqué, l'institut a tenu à dissiper toute confusion après de récentes rumeurs sur les soutenances de thèses à Dakar. 
 
La direction précise fermement qu’il « n’existe pas d’établissement dénommé "CISPAIX-UPEACE" » au Sénégal et que le CISPAIX limite son offre nationale aux diplômes de Licence et de Master.
 
Le communiqué souligne que le doctorat est un grade exclusivement délivré par l’UPEACE, une institution créée par l’ONU en 1980 qui « relève du droit international public et non du droit national d’un État ». 
 
À ce titre, le CISPAIX affirme que la légitimité du programme repose sur des engagements mondiaux et estime que la réglementation sénégalaise sur l'enseignement privé « n’a pas vocation à s’appliquer à l’UPEACE ». 
 
Tout en prévenant qu’une mesure restrictive contre ce programme doctoral « serait de nature à soulever la question de la responsabilité internationale du Sénégal », l’UPEACE adopte une posture d'apaisement.

 
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Fodé Bakary Camara

Dimanche 4 Octobre 2026 - 23:01


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