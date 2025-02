Forum Adepme : la boutique en ligne « Bana Bana » lancée pour soutenir les artisans locaux

Le commerce électronique connaît une expansion rapide, offrant de nouvelles opportunités aux entrepreneurs de moderniser leurs activités. Dans ce contexte, la boutique en ligne « Bana Bana » émerge comme une plateforme innovante dédiée à la valorisation de l’artisanat sénégalais. Le lancement officiel de cette boutique a eu lieu lors du Forum Grand Expo "Made in Sénégal", organisé par l’Agence Sénégalaise pour le Développement des Petites et Moyennes Entreprises (Adepme). Cet événement, qui met en lumière le savoir-faire sénégalais et les partenariats internationaux, a servi de tremplin pour présenter cette initiative alliant tradition et innovation.



Selon les porteurs du projet, « Bana Bana » a pour objectif de promouvoir une large gamme de produits artisanaux sénégalais, allant des textiles aux bijoux, en passant par des objets d’art. La plateforme offre ainsi aux artisans locaux une vitrine numérique mondiale pour écouler leurs créations.



Cette initiative vise également à encourager l’adoption du commerce électronique parmi les artisans sénégalais. En facilitant leur accès aux marchés mondiaux via Internet, elle leur permet de prendre part à une économie de plus en plus numérisée et globalisée. « Bana Bana » entend ainsi sensibiliser les acteurs du secteur à l’importance de la digitalisation et à son rôle central dans l’économie moderne.



L’administratrice de la plateforme, Ndeye Rouba Fall, a mis en avant l'importance de cette initiative comme vitrine pour les artisans sénégalais, allant des coiffeurs aux menuisiers, en passant par les bijoutiers, couturiers et cordonniers. Elle a également annoncé l’ouverture prochaine de l’Académie de l'Artisan, un programme destiné à renforcer les compétences des acteurs du secteur et à leur offrir des outils pour mieux se positionner sur le marché local et international.