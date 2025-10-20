Forum de Dakar : les ministres ouest-africains scellent un engagement historique pour le financement durable de la vaccination

Les Ministres de la Santé et des Finances des États membres de l’Afrique de l’Ouest, réunis à Dakar, ont scellé un engagement historique pour le financement durable de la vaccination et la transformation des soins de santé primaires (SSP), affirmant leur volonté de bâtir une Afrique qui « finance, produit et protège sa propre santé».



​Le « Communiqué de Dakar sur l’engagement de Haut Niveau pour la Vaccination et la Transformation des Soins de santé primaire (SSP) » a été prononcé ce dimanche, marquant la clôture du Forum Régional de Haut Niveau sur le Financement Durable de la Vaccination. L'événement a réuni des représentants de haut niveau, dont l'Union Africaine, Africa CDC, GAVI, le secteur privé et la société civile.



​Un engagement ferme face à l’urgence



​Face à la stagnation de la couverture vaccinale, à la résurgence des maladies évitables et à la baisse de l’Aide Publique au Développement (APD), les signataires réaffirment l’urgence de l’action. Seuls 12 pays de la région ont augmenté leurs dépenses domestiques en vaccination en 2025, alors que 27 pays financent encore moins de 50 % de leurs programmes.



​Le Communiqué, qui s’inscrit dans la lignée des Déclarations d’Abuja, d’Addis, d’Abidjan et d’Astana, ainsi que de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, est un appel clair à l'autonomie sanitaire du continent.



​Les piliers de l’engagement de Dakar



​Les engagements se structurent autour de cinq axes majeurs. Engagements Politiques et Institutionnels. La vaccination et les SSP sont désormais déclarés « priorité stratégique nationale ». Les Ministères de la Santé et des Finances s'engagent à institutionnaliser un dialogue conjoint pour une planification et une allocation des ressources coordonnées et prévisibles.



Pour ce qui est des engagements Financiers, l’objectif est d’augmenter « significativement » le financement domestique des SSP, avec une cible ambitieuse. Allouer au moins 50 % du financement national de la santé aux SSP d’ici 2030. Pour y parvenir, les États s'engagent à explorer des mécanismes innovants tels que les taxes de solidarité et les fonds souverains de santé, inscrivant les programmes de SSP dans les cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) pour garantir la prévisibilité.



Pour les engagements programmatiques, l'accent est mis sur l’intégration opérationnelle de la vaccination dans les SSP pour des services équitables. Un objectif phare est fixé : réduire de moitié, d’ici 2030, le nombre d’enfants zéro dose en s’appuyant sur des approches communautaires, numériques, l’utilisation d’équipes mobiles polyvalentes et la promotion de la santé numérique.



​Par rapport aux engagements pour la Souveraineté Sanitaire, le Communiqué soutient activement le développement et la production locale de vaccins à travers le Partenariat pour la Fabrication de Vaccins en Afrique (PAVM). Un mécanisme régional d’achats groupés est également promu pour renforcer l’indépendance et la capacité de négociation des pays.



​Parlant de la Redevabilité et du Suivi, il a été noté que pour la première fois, un mécanisme régional de suivi et de redevabilité sera mis en place, coordonné par Africa CDC, avec la publication d'un rapport annuel régional sur le financement et la performance des SSP.



​Un message d’unité et d’appel à la solidarité



​Les ministres ont salué le leadership du Sénégal et la vision de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, faisant de Dakar la « capitale de la solidarité sanitaire africaine ».



​En conclusion, le Communiqué de Dakar a lancé un message d’unité et de responsabilité : « Protéger chaque enfant, transformer nos systèmes, bâtir notre souveraineté ». Les signataires appellent la communauté internationale, le secteur privé et la diaspora à co-investir dans la santé du continent pour concrétiser ces engagements en « actions mesurables, en investissements durables et en résultats tangibles pour nos populations ».