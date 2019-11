Forum international sur la paix et la sécurité : « Nous sommes tous menacées » (Macky Sall)

La sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi au Centre de conférence international Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Une occasion pour le président Macky Sall, d’inviter les Etats Unis, la France le Royaume Unis, la Russie et la Chine à accepter de donner le mandat robuste au Mali pour en finir avec le terrorisme.



Selon le chef de l’Etat Macky Sall, nul n’est à l’abri. « Les périls transcendent les frontières. En Afrique ou hors du continent, nous sommes tous menacés. Nous avons tous intérêt au maintien de la paix. Et pour maintenir la paix, faudrait-il d’abord la rétablir, pour ce qui concerne le sahel. Et c’est l’un des défis qui s’oppose au multilatéralisme », a déclaré le président Sall.



Pour lui, « ce n’est pas moyen de 3 000 hommes qui sont sur le terrain, pris en otage par une bande ». Poursuivant son discours, le chef de l’Etat du Sénégal s’interroge : « Pourquoi en dépit de la suprématie internationale, la situation continue de se dégrader au Sahel ? »



Aux yeux de Macky Sall, l’Organisation des Nations unies (ONU) doit accepter de se réformer et changer ces procédures. « L’ONU doit accepter de se réformer et changer ces procédures. Je sais que la France n’est pas contre. Les États-Unis maintenant leur position, ont bien évolué. Il faut que le Royaume Unis, la Russie et la Chine acceptent de donner le mandat robuste au Mali pour qu’on en finisse », dit-il.



Poursuivant son discours, il ajoute : « D’un effectif de 6 491 éléments, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) en compte aujourd’hui 14 400 plus que le double. Paradoxalement, l’agression terroriste contre le Mali s’est intensifiée. Les attaques sont devenues plus meurtrières et plus audacieuses. Parce que le terroriste s’en prend aux forces de défense et de sécurité elle-même, jusque dans les casernes. Pour moi, le Mali est un et indivisible. Et il faut que l’autorité soit installée sur l’ensemble du territoire national. Je salue les efforts du G5 Sahel, sans lesquelles la situation aurait été dramatique ».