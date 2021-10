Fournitures scolaires remises aux élèves de Kolda : le préfet demande à Mame Boye Diao de retirer les cahiers à son effigie

Le préfet du département de Kolda a demandé au directeur du Domaine et des Impôts, Mame Boye Diao de retirer les fournitures scolaires (des cahiers à son effigie) qu'il a remis aux élèves.



Dans une note dont Pressafrik a obtenu copie, le préfet du département de Kolda, a demandé à l'Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kolda, de ne pas distribuer ces fameux cahiers.



Ce qu'il faut dire c'est que fort heureusement ces cahiers depuis leur réception n'avaient pas encore été distribués et avaient été gardés en lieu sûr dans une école de la place.



Sur instruction du préfet donc, ces cahiers ont finalement été récupérés par l'IEF et ne seront point distribués.