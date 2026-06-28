Révision de la Constitution : le mouvement Aar Sunu République annonce «une grande marche» de protestation en juillet

Au Sénégal, le mouvement « Aar Sunu République » a été officiellement lancé ce samedi 27 juin 2026. Cette nouvelle plateforme se donne pour mission de «défendre les fondements de la République» face à la proposition de loi portant révision de la Constitution, initiée par la majorité parlementaire (Pastef). Dans cette logique, les leaders du mouvement ont organisé une conférence de presse, ce dimanche 28 juillet, où ils ont annoncé qu’ils organiseront «une grande marche» de protestation en juillet.



«Nous appelons les Sénégalais à participer massivement à une grande marche pour la défense de la République qui se tiendra dans la première quinzaine du mois de juillet 2026. Cette mobilisation aura pour but de réaffirmer dans la responsabilité et le respect de la légalité républicaine, l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie, au dialogue, à la stabilité de nos institutions et au droit souverain des citoyens de participer aux choix fondamentaux qui engagent l'avenir de la nation», a dit Babacar Ba, président du Forum du justiciable, au cours de la déclaration à la presse.



Le mouvement a aussi annoncé le «lancement d'un plan d'action national citoyen qui sera déployé sur l'ensemble du territoire jusqu'au retrait de cette réforme dans sa formule actuelle et à l'ouverture d'un véritable processus de concertation nationale».



Face à la «gravité de la situation», le mouvement a exhorté le président Diomaye Faye à prendre «dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, toutes les initiatives légales pour mettre fin à ce processus et ouvrir de véritables concertations nationales inclusives et transparentes».



Pour rappel, la proposition de révision de la Constitution vise à réduire l'hyper-présidentialisme, à créer une Cour constitutionnelle et à élargir les pouvoirs du Premier ministre. Le vote est prévu ce lundi 29 juin 2026.



En ce qui concerne le mouvement Aar Sunu République, il regroupe plusieurs acteurs de la société civile, notamment le COSCE, Africa Jom Center, le Forum du Justiciable, le Forum Civil, ainsi que des partis politiques membres du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), des partis de l'opposition non affiliés au FDR, des organisations féministes, des personnalités indépendantes et plusieurs autres organisations citoyennes.