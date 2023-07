France : Cheikh Fall passe pro avec l’AS Saint-Étienne

Âgé de 19 ans, Cheikh Fall vient de signer son premier contrat avec l'AS Saint-Étienne. Le club du Forez a officialisé dimanche sur sa page Twitter qu'il est lié au joueur de la Ligue 2 sénégalaise jusqu'en 2026.



Loïc Perrin, directeur sportif du club, décrit le milieu de terrain de Guédiawaye FC très résistant. « Il a beaucoup de volume, il est a l’écoute, attentif. Il est arrivé avec beaucoup de maturité au sein du groupe professionnel. Timide mais libéré sur le terrain. On croit en lui et s’il a été récompensé lors du dernier match contre Valenciennes par une entrée, ce n’est pas un hasard. J’espère qu’on va continuer à le faire progresser et qu’on le verra sur les terrains de Ligue 2 BKT cette année. »



Entré pour les sept dernière minutes de la saison de Ligue 2 à la place de Jean-Philippe Krasso lors de la 38e et dernière journée, Cheikh Fall va continuer l’aventure avec le groupe professionnel de l’AS Saint-Étienne.