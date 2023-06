France : Élisabeth Borne n'exclut pas le recours à l'état d'urgence après la mort de Nahel

Bâtiments publics dégradés, magasins pillés... De nombreuses villes de la région parisienne et de province se sont réveillées vendredi avec les stigmates d'une nouvelle nuit de violences, la troisième depuis la mort mardi à Nanterre de Nahel, tué par un policier. "Toutes les hypothèses" vont être examinées avec le président pour rétablir "l'ordre républicain", a réagi vendredi la Première ministre, Élisabeth Borne, en visite à Évry-Courcouronnes (Essonne).



Le point sur la situation à 12 heures



- Le policier mis en cause dans la mort de Nahel a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire jeudi. Son avocat a annoncé qu'il allait faire appel.



- Les forces de l'ordre ont procédé à 667 interpellations dans toute la France dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé Gérald Darmanin.



- "Toutes les hypothèses", dont l'instauration de l'état d'urgence, sont envisagées par l'exécutif pour "le retour de l'ordre républicain" a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne lors d'une visite au commissariat d'Évry-Courcouronnes vendredi matin, rapporte France 24 dont son direct.



- Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise à 13 heures à Paris, a annoncé l'Élysée