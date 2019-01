France Football : Sadio et Koulibaly dans l'équipe type africaine

Sadio Mané (Sénégal, Liverpool)

Infernal, intenable, inarrêtable… Sadio Mané a clairement été exceptionnel en 2018. Avec Salah et Firmino, il a porté Liverpool en finale de la Ligue des champions où il a été le plus performant de son équipe face au Real. Lors de cette compétition, le Sénégalais a inscrit 10 buts, se portant ainsi parmi les meilleurs Africains de l’histoire sur une saison. 22e au classement du Ballon d’Or FF, le Lion de la Teranga est en lice pour décrocher le titre de meilleur joueur africain de l’année 2018. Sadio Mané est toujours en quête d’un premier sacre après avoir terminé en troisième position en 2016 et en deuxième position en 2017. Réponse le 8 janvier à Dakar.

Une description parfaite de ces deux internationaux sénégalais qui, à l’unanimité, ont fait une très belle saison avec leurs clubs.



Kalidou Koulibaly (Sénégal, Napoli)

S’il est absent de la short-list des 10 meilleurs joueurs de l’année publiée par la Confédération africaine, le stoppeur des Lions de la Teranga et du Napoli a été omniprésent par ses performances XXL. On se souvient encore de la façon avec laquelle il a muselé la MCN du PSG en Ligue des champions. En Coupe du monde, il a aussi démontré qu’il avait la carrure internationale. Le double K fait tout simplement partie du gratin européen à son poste. Un incontournable.



Voici la liste de 11 type de l’année

Gardien:

Andre Onana (Cameroun, Ajax)

Défenses

Youcef Atal (Algérie, Nice)

Kalidou Koulibaly (Sénégal, Napoli)

Manu Da Costa (Maroc, Istanbul BB)

Achraf Hakimi (Maroc, Dortmund)

Milieux

Thomas Partey (Ghana, Atletico Madrid)

Wilfried Ndidi (Nigeria, Leicester)

Hakim Ziyech (Maroc, Ajax)

Attaquants

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City)

Sadio Mané (Sénégal, Liverpool)

Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)