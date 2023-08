France : Karim Benzema convoqué à l’Assemblée nationale

En juillet dernier, Sabrina Sebaihi, députée écologiste, lançait une commission d’enquête sur les défaillances au sein des fédérations sportives en France. Celle-ci cherche à mieux comprendre comment les scandales de discrimination, de violences sexuelles, ou encore de corruption ont impacté les différentes fédérations françaises ces dernières années.



À un an des JO 2024 à Paris, cette commission s’annonce particulièrement délicate. Pour cela, plusieurs grands noms du football sont convoqués devant l’Assemblée Nationale d’après RMC, dont Karim Benzema.



L’ex-star du Real Madrid avait, en 2016, accusé Didier Deschamps d’avoir «cédé à la pression d’une partie raciste de la France», après que le sélectionneur n’ait pas fait appel à l’attaquant français pour l’Euro. Convoqué à l’Assemblée Nationale, Karim Benzema n’a pas l’obligation de répondre favorablement contrairement aux autres, puisqu’il vit à l’étranger.



Laurent Blanc, lui, n’aura pas le choix selon RMC. L’actuel tacticien de l’OL était impliqué dans l’affaire des quotas en 2011 avec les Bleus. Parmi les autres noms convoqués, on y retrouve Patrick Vieira, Yannick Noah, David Lappartient, Amélie Oudéa-Castera mais aussi Sarah Abitbol, qui avait accusé son entraîneur de viols et sa fédération d’avoir couvert les faits. Tous devraient être auditionnés dans les prochaines semaines.



