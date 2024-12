France: LR «ne fera pas tomber» le futur gouvernement même s'il n'y participe pas, dit Laurent Wauquiez

Les Républicains ne «feront pas tomber» le futur gouvernement même s'ils décidaient de ne pas y participer, a indiqué, jeudi 5 décembre, leur chef de file à l'Assemblée Laurent Wauquiez sur France 2. «On ne sera pas dans le blocage, on ne sera pas dans la stratégie du pire (...), on ne fera pas tomber le gouvernement, on ne fera pas ce qu'a fait Marine Le Pen», a déclaré M. Wauquiez qui conditionne la participation de LR à un futur gouvernement en fonction des priorités qui seront mises sur la table

Rfi

