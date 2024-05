France : Les députés LFI déposent une motion de censure

Les députés LFI ont annoncé vendredi déposer avec les communistes et les écologistes une motion de censure contre le gouvernement, qui devrait être débattue lundi à 13H30 à l'Assemblée nationale et recevoir le soutien du PS et du RN.

France 24

