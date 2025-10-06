France : Macron donne deux jours à Sébastien Lecornu pour tenter de reformer un gouvernement

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est exprimé à Matignon ce matin du lundi 6 octobre 2025, après avoir remis sa démission à Emmanuel Macron qui l’a acceptée. Cela au lendemain du dévoilement des noms des 18 membres du tout nouveau et éphémère gouvernement. Il a fustigé « les appétits partisans », alors qu’il était « prêt à des compromis ». Les conditions n’étaient ainsi « plus remplies » pour qu’il puisse continuer à exercer ses fonctions de Premier ministre.



Loin de la rupture promise, le Premier ministre avait reconduit plusieurs figures politiques à leur poste, son équipe étant constituée de onze députés Renaissance, quatre Républicains (LR), deux du Modem et une d’Horizons. De quoi générer de nombreuses critiques des partis d’opposition.



Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu se sont entretenus à nouveau cet après-midi. À l’issue de cet échange, Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre démissionnaire de mener « d’ultimes négociations » d’ici « mercredi soir » afin d’aboutir à une « plateforme d’action » pour la « stabilité du pays », a annoncé l’Élysée.





Avec Ouest-France