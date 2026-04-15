RDC: signature d'un protocole d'accord entre l’AFC/M23 et le CICR pour un transfert de militaires

des dizaines de mineurs ont déjà été remis au CICR, parmi lesquels certains jeunes combattants.
Questions logistiques
Mais l’opération concernant le reste des militaires identifiés reste suspendue à plusieurs conditions. D’abord, des questions logistiques doivent encore être réglées. Et surtout, le transfert ne pourra se faire que si la partie gouvernementale accepte de recevoir ces militaires.
Sur ce point, les sources ne sont pas unanimes au sein du gouvernement. Certaines indiquent à RFI que les listes vont être vérifiées. La question est également discutée dans les échanges en cours en Suisse, entre la RDC et l’AFC/M23.
Questions logistiques
Mais l’opération concernant le reste des militaires identifiés reste suspendue à plusieurs conditions. D’abord, des questions logistiques doivent encore être réglées. Et surtout, le transfert ne pourra se faire que si la partie gouvernementale accepte de recevoir ces militaires.
Sur ce point, les sources ne sont pas unanimes au sein du gouvernement. Certaines indiquent à RFI que les listes vont être vérifiées. La question est également discutée dans les échanges en cours en Suisse, entre la RDC et l’AFC/M23.
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