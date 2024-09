France : Michel Barnier nommé Premier ministre

Au 51e jour d’une crise politique sans précédent, Emmanuel Macron a choisi un vieux routier de la politique française et européenne, âgé de 73 ans, pour former un gouvernement.



Fumée blanche. L'Elysée a enfin annoncé, jeudi 5 septembre dans un communiqué, le nom du nouveau Premier ministre. Il s'agit de Michel Barnier, ministre pour la première fois en 1993, puis trois fois sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il est "chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français", peut-on lire dans le communiqué de l'Elysée. Cette annonce intervient 51 jours après la démission effective du gouvernement Attal. Ces derniers jours, les noms de Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve et Thierry Beaudet avaient circulé.



Ce vieux routier de la politique française, âgé de 73 ans, a également été deux fois commissaire européen, et finalement négociateur du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il est brièvement réapparu en 2021 dans la vie politique française en se portant candidat à la primaire de son parti, Les Républicains (LR), pour la présidentielle de 2022. Son programme prévoyait notamment un "moratoire" sur l'immigration.



Charge lui revient maintenant de trouver ses ministres, deux longs mois après le second tour des législatives qui a vu la gauche l'emporter. "Le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et donner les chances de rassembler le plus largement", indique l'Elysée.





