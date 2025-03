France-Sénégal : le ministre délégué Thani Mohamed-Soilihi en visite à Dakar pour relancer les projets communs

L’ambassade de France au Sénégal a annoncé ce lundi la visite officielle de M. Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Ce déplacement, prévu les 10 et 11 mars 2025, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la France et le Sénégal.



"Ce déplacement sera l’occasion de travailler au renforcement et à la rénovation du partenariat entre la France et le Sénégal, fondé sur un respect mutuel, équilibré, au service des intérêts réciproques de ces deux peuples", indique le communiqué de l’ambassade.



M. Thani Mohamed-Soilihi rencontrera notamment Mme Yassine Fall, ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Cet entretien permettra de faire le point sur l’ensemble des projets de coopération engagés entre les deux pays, à la suite des travaux lancés par les présidents français et sénégalais lors de leur rencontre du 20 juin 2024.



Le ministre délégué visitera également l’un des sites qui accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026, dont la rénovation est soutenue par l’Agence française de développement (AFD). Il se rendra aussi au Centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique (CFMPL), où il échangera avec des représentants de la jeunesse sénégalaise, notamment des sportifs, des artistes et des entrepreneurs.



"Dans le cadre de notre partenariat résolument tourné vers la société civile et la jeunesse, le ministre délégué se rendra sur des sites emblématiques de notre coopération", précise le communiqué.





M. Thani Mohamed-Soilihi clôturera sa visite par un point de presse, ce mardi 11 mars 2025 à 17h30, à la Résidence de France au Cap Manuel. Il reviendra sur les enjeux de sa visite et les perspectives du partenariat France-Sénégal.