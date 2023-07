France: interdiction de la marche prévue samedi en mémoire d'Adama Traoré dans le Val d'Oise

La préfecture du Val-d'Oise a annoncé jeudi 6 juillet l'interdiction de la marche prévue samedi pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré, décédé lors d'une interpellation en 2016 et érigé en emblème des violences policières, dans le contexte des émeutes consécutives à la mort de Nahel. « À la suite de la procédure contradictoire engagée avec le comité "Vérité pour Adama", #prefet95 interdit la manifestation et les rassemblements prévus le samedi 8 juillet 2023 à Persan et à Beaumont-sur-Oise », ont tweeté les services de l'État.